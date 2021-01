Ciclismo, si allunga la lista delle corse cancellate: saltano anche Tour of Oman e Saudi Tour

L’emergenza sanitaria in atto continua a mietere cancellazioni su cancellazioni anche nel mondo del ciclismo. Le ultime corse saltate nel calendario 2021 riguardano entrambe il Medio Oriente e l’organizzazione ASO, e sono il Saudi Tour, che si sarebbe dovuto disputare dal 2 al 6 febbraio, e il Tour of Oman, che era stato programmato dal 9 al 14 febbraio.

Ripensando allo scorso anno, il Saudi Tour aveva vissuto la sua prima edizione, vinta da Phil Bauhaus, mentre il Tour of Oman non si era disputato per via della morte del Sultano Qaboos, che aveva costretto il Paese ad alcune settimane di lutto nazionale.

L’unica corsa che si disputerà quest’anno nella penisola araba sarà dunque l’UAE Tour di RCS Sport, che andrà in scena dal 21 al 27 febbraio. Negli altri continenti, partendo dall’Oceania, è stato annullato il Tour Down Under, in Asia il Tour de Langkawi, mentre in Sud America la Vuelta San Juan e il Tour Colombia. In Africa invece, la Tropicale Amissa Bongo e il Tour du Rwanda sono stati posticipati, al momento, a maggio; come del resto anche il Challenge Mallorca per quanto riguarda le corse europee.

