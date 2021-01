Pello Bilbao, trentenne basco della Bahrain-Victorius, è stato una delle tante sorprese del Giro d’Italia 2020. L’ex Euskaltel-Euskadi, infatti, dopo un Tour corso da gregario in appoggio a Mikel Landa, si è presentato al via della Corsa Rosa e si è piazzato al quinto posto in classifica generale. Con questo risultato, ha migliorato quanto fatto nel 2018, quando fu sesto. Inoltre, si è levato la soddisfazione di mettersi dietro corridori ben più blasonati come Jakob Fuglsang e Vincenzo Nibali.

Bilbao ha parlato del suo 2020 e del suo futuro in un’intervista rilasciata a Marca. Queste le fasi salienti: “Il mio quinto posto al Giro è stato una sorpresa sia per me che per la squadra. Siamo rimasti decisamente soddisfatti dalle mie prestazioni. Non ho sofferto per non essere riuscito ad arrivare sul podio, è stato fantastico chiudere in top-5. Nel 2021 il mio obiettivo principale sarà sempre supportare Mikel Landa al Tour de France. Già nel 2020 abbiamo sfiorato il podio e credo che per Mikel, quest’anno, il podio sia un traguardo raggiungibile“.

Foto: Lapresse