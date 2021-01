Il danese Jakob Fuglsang ha da poco reso noto quali saranno le gare che affronterà nella prima parte di stagione in questo 2021. Il veteranno dell’Astana punterà tutto sulle corse di un giorno. Infatti, Fuglsang farà Strade Bianche, Giro delle Fiandre, Amstel Gold Race, Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi. Il suo obiettivo principale per quest’annata, però, saranno i Giochi Olimpici, tanto che prenderà parte al Tour de France solo per preparare l’evento a cinque cerchi.

In un’intervista rilasciata a Feltet, inoltre, Fuglsang ha parlato anche dei suoi obiettivi sul lungo periodo e del fatto che, nonostante sia prossimo ai trentasei anni, non abbia intenzione di lasciare il ciclismo a breve. Queste le dichiarazioni di Jakob: “Vorrei correre fino alle Olimpiadi di Parigi 2024. Al momento non mi sento stanco o demotivato e anche i miei famigliari appoggiano la mia scelta di continuare ancora per qualche stagione. Credo che nei prossimi tre anni potrò essere competitivo ad alti livelli. L’Astana è un ambiente in cui mi trovo molto bene e l’arrivo di Premier Tech come co-sponsor ha migliorato le cose. Penso che, anche come squadra, possiamo crescere molto nel prossimo futuro“.

Foto: Lapresse