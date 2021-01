Nonostante i 35 anni e il contratto con la Bahrain-McLaren sia scaduto alla fine del 2020, Grega Bole non si arrende e annuncia che è alla ricerca di una squadra per la prossima stagione. Il ciclista sloveno è convinto ancora di poter dare molto al mondo del ciclismo.

In un’intervista rilasciata a Wielerlifts Bole ha spiegato: “Spero di poter continuare la mia carriera, ma per ora non ho ancora una squadra. Non credo di avere molto tempo a disposizione. Ora sono a Dubai e sto cercando di allenarmi. Presto ci sarà un’altra competizione da queste parti. Il problema è che non posso fare nulla in Slovenia a causa del Covid. Pertanto, iniziare qualcosa di nuovo è molto rischioso“.

Nella sua carriera Grega Bole ha ottenuto diversi successi tra i quali la vittoria al GP de Plouay nel 2011, la classifica finale del Tour de Korea nel 2016, il GP Costa degli Etruschi sempre nel 2016 e una vittoria di tappa nel Critérium du Dauphiné nel 2010.

