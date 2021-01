Ciclismo: raduno per la Israel Start Up Nation in Spagna, non ci sarà Chris Froome

Iniziano i raduni in vista della nuova stagione per le varie compagini del World Tour, il massimo circuito del ciclismo internazionale. Una delle squadre sulla quale sono nutrite più curiosità è la Israel Start Up Nation: coloro che hanno animato il mercato con il clamoroso acquisto di Chris Froome, saranno in ritiro in Spagna, a Girona, dal 12 gennaio.

Assente però la stella britannica, che resterà in California dove sta seguendo un percorso personalizzato per provare a tornare al top della forma. Le parole di Paulo Saldanha, responsabile dei preparatori della squadra: “Chris Froome ha fatto grandi progressi sia con la riabilitazione che con il lavoro di forza per riequilibrare il suo corpo dopo il grave infortunio patito nel 2019. Dopo una valutazione interna e una analisi approfondita, abbiamo ritenuto che fosse importante per lui continuare il lavoro in California, dove attualmente si trova. Riteniamo che questa sia la scelta migliore per continuare i suoi progressi in bici e fuori”.

Foto: Lapresse