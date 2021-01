Dopo alcuni giorni di grande apprensione, Elia Viviani è tornato a parlare rassicurando tutti a proposito delle sue condizioni di salute e raccontando nel dettaglio quanto accaduto. “Domenica durante l’allenamento, ero in Italia, il mio cuore durante un lavoro in salita è balzato da un numero normale di battiti fino a 220 per 20-25 secondi: l’ho sentito e vi confesso che mi sono spaventato. Ho chiamato il mio medico italiano, Roberto Corsetti, cardiologo che mi segue da quando sono passato professionista, quindi da più di dieci anni: gli ho spiegato la situazione e lui ha subito deciso di fare degli approfondimenti, così l’ho raggiunto, ha fatto subito un elettrocardiogramma e un eco da sforzo per cercare di capire da dove venisse quell’aritmia strana”, ha spiegato il Campione Olimpico in carica dell’omnium (fonte: Tuttobiciweb.it).

“Grazie ai suoi rapporti con il professor Antonio Dello Russo ed il suo staff, che opera all’Ospedale Universitario Torrette Lancisi di Ancona, già lunedì sono stato ricoverato. Sono stati fatti altri accertamenti, un nuovo elettrocardiogramma e poi un’ecografia nella giornata di martedì, quindi oggi un controllo elettrocardiologico: si è provato a stimolare questa strana aritmia per replicare quello che era accaduto, ci siamo riusciti, il cuore è partito ancora a 220 battiti come era accaduto in allenamento e in quel momento è stata effettuata una ablazione. Ora sto bene, il problema è risolto, ho un chip sotto la clavicola sinistra che registra l’attività del mio cuore: sono ottimista, voglio tornare in bici presto“, prosegue lo sprinter della Cofidis.

Il 31enne veneto si è già proiettato in avanti, confermando la sua programmazione agonistica stagionale a lungo termine: “Si parla di un recupero in 15 giorni, domani torno a casa a Montecarlo, nei prossimi giorni vedremo di capire quando e come ripartire con il lavoro. Confido che il mio programma resti uguale quindi con esordio all’UAE Tour, Tirreno e poi le classiche. La mia condizione era buona prima di questo stop, quindi sono tranquillo da una parte e determinato dall’altra per vivere la stagione del riscatto di cui ho bisogno. Ringrazio il team che tramite i dottori Michel Fontaine e Dario Spinelli è rimasto in contatto continuo con il dottor Corsetti: ora serve solo continuità e la voglia di ripartire che certo non mi manca“.

Foto: Lapresse