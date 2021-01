Un colpo di mercato clamoroso, sia per il valore del corridore, sia per il momento della stagione nel quale è arrivato. Un fulmine a ciel sereno la separazione improvvisa e definitiva di Marc Hirschi con il Team DSM, ex Sunweb, compagine nella quale l’elvetico è esploso in un 2020 da sogno. Oggi è arrivata l’ufficialità della firma del contratto di Hirschi con la UAE Emirates. La squadra emiratina dunque si assicura le prestazioni di un altro dei giovani più performanti del circuito (ricordiamo che nelle loro fila c’è già il vincitore della Grande Boucle Tadej Pogacar): per lui una vittoria di tappa al Tour de France, il trionfo alla Freccia Vallone e i piazzamenti sul podio al Mondiale di Imola e alla Liegi-Bastogne-Liegi.

Le sue parole riportate nel comunicato stampa: “Ringrazio innanzitutto la mia precedente squadra per tutto ciò che hanno fatto per me negli scorsi tre anni. Allo stesso tempo, provo molta felicità nel poter annunciare il mio passaggio all’UAE Team Emirates. Questo trasferimento mi rende entusiasta. Lavorando a un potenziale piano per lo sviluppo della mia carriera, ho percepito che le mie idee e le mie ambizioni combaciavano con quelle della squadra. L’UAE Team Emirates ha imboccato in questi anni un grande percorso di crescita. Ora rivolgerò la mia attenzione al ritiro di squadra, con tanta voglia di conoscere tutti i membri del team e di iniziare ad ambientarmi. Dato che sarà la mia prima visita negli Emirati Arabi Uniti, sono anche curioso di scoprire questo Paese“.

Foto: Lapresse