Ieri è stata presentata ufficialmente, seppur virtualmente, la formazione 2021 della Israel Start-Up Nation. Chris Froome, il grande colpo di mercato della squadra in questione, ne ha approfittato per parlare del recupero dal brutto infortunio patito al Giro del Delfinato 2019, a causa del quale non è riuscito a essere competitivo nel 2020, e degli obiettivi per il 2021.

Questa le dichiarazioni rilasciate del quattro volte vincitore del Tour de France: “Il mio obiettivo principale è tornare fisicamente al 100%. L’anno scorso non sono riuscito a ritrovare il colpo di pedale dei giorni migliori. Dopo la caduta, ritirarsi era l’opzione più semplice, ma non volevo concludere la carriera in quel modo. So di poter tornare quello di una volta e voglio continuare. Ho vinto il Tour de France quattro volte e sento di avere un conto in sospeso con questa gara. Voglio vincere la quinta Grande Boucle e so che sarà un obiettivo realistico se riuscirò a tornare il miglior Chris Froome“.

Foto: Lapresse