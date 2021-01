Calendario Serie A calcio oggi: partite 10 gennaio, tv, streaming, programma SKY e DAZN

Dopo gli anticipi di ieri, la Serie A di calcio è pronta a tornare oggi – 10 gennaio 2021 – in campo con la seconda delle tre parti della diciassettesima giornata della stagione 2020/2021.

Il menù odierno si aprirà alle 12.30 con il lunch “Big” match fra Roma e Inter (in diretta su DAZN), che lascerà poi spazio alle 15 a Verona-Crotone (sempre sull’OTT), Parma-Lazio (su Sky Sport) e Udinese-Napoli (su Sky Sport).

Alle 18 invece scatterà Fiorentina-Cagliari (su Sky Sport), sfida che tirerà la volata a Juventus-Sassuolo (su Sky Sport), posticipo delle 20.45 .

Andiamo a vedere, nel dettaglio, programma e orari delle sfide in programma.

CALENDARIO SERIE A CALCIO OGGI

Domenica 10 gennaio 2021

Ore 12.30 Roma-Inter DAZN1 (209) e in streaming sull’app DAZN

Ore 15.00 Verona-Crotone DAZN1 (209) e in streaming sull’app DAZN

Ore 15 Parma-Lazio Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport HD 252 e in streaming su Sky Go e Now Tv

Ore 15 Udinese-Napoli Sky Sport HD 253 e in streaming su Sky Go e Now Tv

Ore 18 Fiorentina-Cagliari Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport HD 251 e in streaming su Sky Go e Now Tv

Ore 20.45 Juventus-Sassuolo Sky Sport Uno (201), Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport HD 251 e in streaming su Sky Go e Now Tv

