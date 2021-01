Calendario Mondiali pattinaggio artistico 2021: date, programma, orari, tv

É ancora avvolto nell’incertezza più totale il destino dei Campionati Mondiali 2021 di pattinaggio di figura, teoricamente previsti dal 22 al 27 marzo presso l’Ericsson Globe Arena di Stoccolma (Svezia). Dopo una stagione totalmente sfregiata dalle cancellazioni causate dal protrarsi della pandemia, tra cui spiccano le Finali del Grand Prix in Cina e i Campionati Europei di Zagabria (Croazia), la rassegna iridata è rimasta, insieme al World Team Trophy di Osaka, l’unico evento superstite.

Se mai la kermesse andrà veramente in scena, ci ritroveremo davanti a un paradosso: i concorrenti di tutti e quattro i continenti infatti si sfiderebbero per la prima volta assoluta nell’annata sportiva 2020-2021 in una gara di qualifica Olimpica.

Difficilissimo immaginare quello che succederà a marzo; soprattutto per l‘imprevedibilità assoluta circa l’andamento dei contagi e quindi delle rispettive restrizioni che adotteranno i vari Paesi nel corso del tempo. Motivo per cui non è escluso, considerata l’importanza fondamentale, un rinvio della competizione nel periodo autunnale, spostamento che da un lato garantirebbe quasi sicuramente un sicuro svolgimento ma che dall’altro stravolgerebbe non poco i piani di allenamento dei concorrenti in vista delle Olimpiadi Inverali di Pechino 2022.

I Campionati Mondiali di pattinaggio artistico saranno visibili in modalità integrale tramite la piattaforma Eurosport Player.

IL PROGRAMMA DEI CAMPIONATI MONDIALI 2021 DI STOCCOLMA

Mercoledì 24 marzo

10:00 Short program individuale femminile

17:30 Cerimonia d’apertura

18:30 Short program coppie d’artistico

Giovedì 25 marzo

11:00 Short program individuale maschile

18:10 Free program coppie d’artistico

Venerdì 26 marzo

10:45 Rhythm dance danza sul ghiaccio

18:00 Free program individuale femminile

Sabato 27 marzo

11:00 Free program individuale maschile

17:00 Free dance danza sul ghiaccio

Foto: Valerio Origo