Calendario Giro di Lombardia 2021: date, programma, orari, tv

Dopo un anno molto complicato per il ciclismo nel 2021 la situazione potrebbe tornare alla normalità. In tal senso anche il Giro di Lombardia, che nella scorsa stagione si è corso il 15 di agosto, si disputerà nel consueto mese di ottobre per la precisione sabato 9.

La Classica delle Foglie Morte è uno dei punti di riferimento per il ciclismo internazionale, obiettivo per i big del panorama internazionale per il finale di stagione. E’ troppo presto per sapere il percorso e quali le località di partenza e arrivo ma non è da escludere che saranno inserite salite storiche come il Ghisallo, il Muro di Sormano e San Fermo della Battaglia.

L’ultimo a trionfare al Giro di Lombardia è stato il danese Jakob Fuglsang mentre è l’Italia la nazione con il maggior numero di successi (69) anche se l’ultimo azzurro a vincere è stato Vincenzo Nibali nel 2017.

Il Giro di Lombardia 2021 sarà trasmesso in diretta tv con ogni probabilità su Rai 2 e Eurosport 1, i canali che storicamente detengono i diritti della gara. In streaming, quindi, sarà possibile seguire la Classica delle Foglie Morte su Eurosport Player e Rai Play.

CALENDARIO GIRO DI LOMBARDIA 2021

SABATO 9 OTTOBRE 2021

Giro di Lombardia

Diretta tv: Rai 2 e Eurosport 1

Diretta streaming: Rai Play ed Eurosport Player

