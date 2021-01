Calendario F1 2021, rivoluzione in vista? Montecarlo, Baku e Canada a rischio cancellazione. Mugello e Portimao tappe indiziate

La sensazione è quella del già visto e sentito. Del resto, il calendario F1 2021, con le sue 23 gare, era stato un esercizio di forte ottimismo pensando a quale realtà in questo momento stiamo fronteggiando. La pandemia c’è e fa sentire i suoi effetti. Il posticipo della tappa di Melbourne (Australia), che avrebbe dovuto dare il via alle danze il 21 marzo e la momentanea cancellazione di quella in Cina, con l’ingresso di Imola, non dovrebbero essere i soli cambiamenti previsti nel programma

2021 CALENDAR UPDATE 🇧🇭 Season starts in Bahrain 26-28 Mar

🇦🇺 Australia moves to 19-21 Nov

🇮🇹 Imola returns 16-18 Apr; China discussions ongoing Dates of Brazil, Saudi Arabia and Abu Dhabi races all change#F1 pic.twitter.com/4QoP0gKKsA — Formula 1 (@F1) January 12, 2021

Stando ad alcune indiscrezioni, altri tre round del campionato sarebbero a forte rischio: i GP di Monaco, Baku e del Canada. Il problema nel caso del Principato e in Azerbaijan riguarda l’inizio dei lavori necessari per adattare alle F1 il circuito cittadino. Un po’ come accaduto in Australia, gli organizzatori si stanno chiedendo se valga la pena procedere con il rischio che il tutto non possa organizzarsi per via della situazione legata ai contagi. In merito al Canada, il Governo ha chiuso le frontiere e ciò renderebbe impossibile la disputa del weekend.

Le date sono quelle del 23 maggio (Monaco), 6 giugno (Baku) e 13 giugno (Montreal). In caso di cancellazione le sedi favorite potrebbero essere il Mugello (Italia), Portimao (Portogallo), Istanbul (Turchia) e il Nurburgring (Germania), seguendo un po’ lo stesso iter di quanto accaduto l’anno scorso.

Foto: LaPresse