Calendario Coppa Italia, quarti di finale: date, programma, orari, tv, streaming

La Coppa Italia 2021 di calcio entra sempre più nel vivo: otto le squadre qualificate ai quarti di finale in una tre-giorni molto intensa dal 26 al 28 gennaio. Come da regolamento, i match che andranno in scena saranno in modalità “partita secca”, con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore in caso di parità al 90′. Ricordiamo inoltre che il fattore campo per queste sfide dipende dall’ordine delle teste di serie, in relazione ai riscontri ottenuti in passato.

Si comincerà col botto, ovvero dalla sfida di San Siro tra Inter e Milan alle ore 20.45 del 26 gennaio. Il giorno dopo assisteremo alle 17.45 al confronto tra Atalanta e Lazio e alle 20.45 la Juventus se la vedrà contro la SPAL all’Allianz Stadium. A chiudere il programma dei quarti sarà la gara tra il Napoli e lo Spezia, vittorioso quest’ultimo a sorpresa contro la Roma negli ottavi di finale.

IL PROGRAMMA DEI QUARTI DI FINALE DI COPPA ITALIA 2021

Da martedì 26 a giovedì 28 gennaio andranno in scena i quarti di finale della Coppa Italia 2021 di calcio. Le dirette televisivi dei match saranno affidate ai canali Rai, live streaming su RaiPlay. Di seguito la programmazione:

Inter-Milan (martedì 26 gennaio ore 20.45) – Diretta tv su Rai 1, live streaming su RaiPlay. Atalanta-Lazio (mercoledì 27 gennaio ore 17.45) – Diretta tv su Rai 2, live streaming su RaiPlay. Juventus-Spal (mercoledì 27 gennaio ore 20.45) – Diretta tv su Rai 1, live streaming su RaiPlay. Napoli-Spezia (giovedì 28 gennaio ore 21.00) – Diretta tv su Rai 2, live streaming su RaiPlay.

Foto: LaPresse