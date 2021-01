Il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo è risultato positivo al Coronavirus. È lo stesso giocatore ad aver reso nota la notizia tramite il suo account Instagram, in cui ha comunque voluto rassicurare i suoi tifosi sulle sue condizioni. Il giovane talento giallorosso sta bene ed è per il momento asintomatico, ma dovrà chiaramente affrontare un periodo di isolamento in cui non potrà dunque tornare a correre in campo come da programma.

“Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 dopo l’ultimo tampone effettuato questa mattina. Sto bene, non ho sintomi ma ho ovviamente iniziato subito la quarantena. Spero di tornare ad allenarmi a Trigoria il prima possibile, nel frattempo farò il tifo per i miei compagni da casa”, ha detto Zaniolo. Ricordiamo che il 21enne nativo di Massa sta affrontando il lungo periodo di riabilitazione in seguito alla rottura del legamento crociato rimediata ormai quattro mesi fa. Al termine della quarantena, a guarigione completata, Zaniolo potrà dunque tornare ad allenarsi a Trigoria per proseguire il suo percorso di recupero dall’infortunio.

Foto: Lapresse