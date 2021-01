Sono stati tre gli anticipi del campionato di calcio femminile di Serie A 2020-2021 validi per l’undicesima giornata. Il massimo campionato è tornato in scena dopo la Final Four di Supercoppa Italiana e il Milan di Maurizio Ganz ha risposto presente. Le rossonere, impegnate sul campo dell’Hellas Verona, hanno sconfitto le scaligere con il punteggio di 1-0 grazie a una realizzazione dell’inglese Natasha Dowie al 23′. Un riscontro che permette alle meneghine di agganciare in classifica la Juventus in testa a quota 30 punti, ma le bianconere sono chiaramente con una partita in meno.

Ai piani alti della graduatoria è da registrare il netto successo interno del Sassuolo contro l’Empoli per 3-0. Le reti della ceca Kamila Dubcova al 4′, di Valeria Pirone al 41′ e di Valeria Monterubbiano al 90+5′ hanno regalato i tre punti alle padrone di casa. Con questo riscontro le nero-verdi hanno rafforzato la loro terza posizione a -5 da Juve e Milan, confermandosi una realtà stabile di questo campionato. A completare il quadro, importante vittoria esterna del Florentia che ha battuto per 1-0 il Pink Bari con una rete della tedesca Tamar Dongus al 19′. La compagine pugliese è sempre in penultima posizione con soli tre punti all’attivo, mentre le toscane sono quinte a 16 punti a -1 dall’Empoli.

Foto: Giancarlo Dalla Riva / LPS