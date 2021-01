Calcio, Burnley-Fulham rinviata per Covid: aumento delle positività nella squadra ospite

Le preoccupazioni per il Covid-19 tengono banco nella Premier League. Il massimo campionato inglese di calcio, infatti, deve fare i conti con una situazione di casi positivi nei club in aumento.

Per questo motivo, la sfida in programma domenica 3 gennaio (domani) alle 12.00 tra Burnley e Fulham è stata rinviata. Come ha comunicato sul sito ufficiale l’organizzazione della Premier: “La partita tra Burnley e Fulham , in programma alle 12 di domenica 3 gennaio, è stata posticipata dopo una riunione del consiglio di amministrazione della Premier League questa mattina. Dopo il rinvio della partita contro il Tottenham Hotspur di mercoledì, i giocatori e lo staff del Fulham sono stati immediatamente ritestati e questa mattina hanno segnalato un ulteriore aumento dei casi positivi di Covid“, è stato precisato nella nota, aggiungendo che: “A seguito della richiesta del Fulham di riorganizzare il match di Burnley, il consiglio di amministrazione della Premier League ha preso in considerazione ulteriori consulti medici indipendenti e ha deciso di posticipare la partita a causa delle circostanze eccezionali dei contagi in corso nel club“.

Un contesto, quindi, complicato e degno di attenzione visto che nei giorni precedenti si paventava anche uno stop per la problematica, cosa però seccamente smentita dagli addetti ai lavori.

Foto: LaPresse