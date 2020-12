Calcio, allarme Covid in Premier League: si valuta lo stop del campionato inglese

L’aumento dei contagi da Covid-19 preoccupa il Regno Unito e la Premier League, il massimo campionato di calcio inglese. Il numero di positivi, infatti, continua a crescere anche nel cotesto calcistico e i vertici dirigenziali del “Pallone” starebbero valutando l’eventualità di fermarsi per due settimane a gennaio.

Al momento, però, la Lega ha fatto sapere che si va avanti (fonte: Ansa). Tuttavia, Tottenham-Fulham è in dubbio per un focolaio tra i Cottagers, ed è stata rinviata, sempre a causa del Covid, la sfida tra Everton e Manchester City. Appare chiaro che l’evoluzione del campionato sia e sarà influenzato dai casi che si potranno presentare nei singoli club. Nelle partite disputate, l’Arsenal ha vinto 1-0 a Brighton grazie a un gol di Lacazette. Da sottolineare il successo per 5-0 del Leeds del ‘Loco’ Bielsa sul campo di quel West Bromwich, che nel turno precedente aveva pareggiato ad Anfield contro il Liverpool. Il Burnley ha sconfitto lo Sheffield United per 1-0, mentre fra Southampton e West Ham è finita a reti bianche. Attualmente comandano i Reds in classifica con 32 punti, due in più del Manchester United e tre in più del Leicester e dell’Everton.

Foto: LaPresse