La seconda giornata del girone di ritorno della regular season del campionato di calcio a 5 di Serie A 2020-2021 è andata in archivio. Prosegue senza soluzione di continuità il confronto tra le due grandi favorite per il successo finale, ovvero l’Acqua&Sapone Unigross e l’Italservice Pesaro, mentre da sottolineare il rocambolesco pari tra Came Dosson e Sandro Abate Avellino. Vanno rimarcati, poi, la seconda vittoria consecutiva del CMB e il pareggio tra Colormax Pescara e Todis Lido di Ostia.

Partendo dall’inizio, nei primi due incontri di questa giornata, previsti alle ore 16, si è dovuto prendere nota di due match dall’evoluzione diametralmente opposta. A Pesaro, l’Italservice di Fulvio Colini non ha dato scampo alla Feldi Eboli e sin dalle prime battute ha fatto capire che c’era poco da fare per gli ospiti. Una sfida già chiusa dopo appena 10′, con un 4-0 frutto delle realizzazioni di Canal (doppietta), Marcelinho e di Cuzzolino. All’intervallo l’Italservice era avanti 6-1, considerando la terza rete di uno scatenato Canal e quella di Taborda, mentre per la Feldi è stato Chano a realizzare. Nella ripresa la compagine di casa ha controllato e l’8-3 finale è stato frutto del poker di Canal e del secondo gol di giornata di Cuzzolino, a cui hanno risposto Chano e Cauro, senza però cambiare la storia della partita. Nell’altro match del pomeriggio, al Del Mauro, Avellino e Came (5-5) se le sono date di santa ragione e lo spettacolo non è mancato. I veneti hanno dato l’impressione di prevalere, trovandosi avanti 5-2 con le reti di Vieira (doppietta), Fran (doppietta) e Grippi, ma i padroni di casa sono riusciti a raddrizzare il match, trovando un insperato 5-5 con l’uomo in meno grazie alla giocata di un grande Dalcin (doppietta per lui al termine). Le marcature in casa irpina sono state firmate, inoltre, da Bagatini, Jonas e da Nicolodi.

Signor Prestito, come detto, al secondo successo consecutivo contro Genova grazie ai gol di Well, Galliani, Wilde e di Cesaroni, rendendo ininfluenti le reti di Pizetta e di Fabinho. Con questo risultato a Campo Ligure il CDM Futsal è sempre più fanalino di goda di questo campionato. Giusto segnalare l’esordio tra le fila di Matera di Neto, grandissimo giocatore brasiliano decisivo nella vittoria della sua nazionale nella finale mondiale tra i verdeoro e la Spagna del 2012. Un arrivo frutto del mercato di “riparazione”.

Completando il racconto, nelle gare delle 18, l’A&S ha risposto presente agli stimoli dell’Italservice. Per i nerazzurri di Fausto Scarpitti, però, una vittoria sofferta in casa di una Cybertel Aniene determinata, capace di rispondere colpo su colpo alle giocate degli ospiti. Alla fine della fiera però gli abruzzesi l’hanno spuntata per 7-6 grazie alle segnature di Calderolli, Misael, Fusari, Baptista (doppietta), Gui e di Coco. In casa Aniene hanno scritto il loro nome sul tabellino Roni, Raubo (doppietta), Anas (doppietta) e Biscossi. Infine pareggio con gol (5-5) tra Colormax Pescara e Todis Lido di Ostia. Per la squadra allenata da Saverio Palusci sono da annotare i gol di Paulinho, Leandro, Scarinci e di Eric (oltre all’autorete di Gattarelli). Per la Todis hanno griffato l’incontro Poletto (doppietta), Barra e Motta (doppietta).

Con questi risultati l’Acqua&Sapone sale a 37 punti (in vetta), conservando sei lunghezze di vantaggio sull’Italservice Pesaro, ricordando che gli abruzzesi hanno una partita in meno rispetto ai loro rivali.

Foto: comunicato stampa Divisione calcio a 5