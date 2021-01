Bomba di The Times: “I Giochi Olimpici di Tokyo saranno cancellati”

Cita fonti governative anonime, addirittura un membro anziano della coalizione di governo senza specificare il nome, il quotidiano londinese The Times che sostiene che il governo giapponese avrebbe già deciso di richiedere la cancellazione dei Giochi Olimpici spostati dal 2020 al 2021 nella capitale nipponica e che dovrebbero scattare il 23 luglio prossimo.

“Nessuno vuole essere il primo a dirlo, ma il pensiero comune è che l’organizzazione è troppo difficile“, ha scritto il Times citando la sua fonte, appunto uno dei membri anziani del governo. “Personalmente, non credo che si faranno“.

Il tutto all’indomani della riunione della Camera dei rappresentanti durante la quale, riporta il quotidiano giapponese Asahi Shimbun, Kazuo Shizuka, presidente del Partito comunista, ha affermato che non si può sperare che le vaccinazioni in tutto il mondo arrivino in tempo per le Olimpiadi e che sarebbe difficile indirizzare un gran numero di operatori sanitari alle Olimpiadi, mentre il Giappone si deve concentrare sull’emergenza Coronavirus.

In risposta, il Primo Ministro ha dichiarato che, d’accordo con Bach, il presidente del CIO, i Giochi “si faranno sicuramente. Prendendo misure adeguate contro il Covid, ci prepareremo in ​​modo da poter organizzare un torneo sicuro e protetto anche senza la certezza che tutti i partecipanti siano stati vaccinati“.

Sono comunque molte le voci che chiedono “cancellazione” o “rinvio” nei sondaggi di opinione e le opposizioni stanno cavalcando questa situazione. Mercoledì scorso, Yukio Edano, il rappresentante del Partito Democratico Costituzionale, ha sottolineato che “finché la diffusione del contagio non si attenua a livello mondiale, è piuttosto irresponsabile pensare di organizzare i Giochi”, chiedendo al governo come si sta preparando per il piano B nel caso in cui qualcosa vada storto.

Sempre secondo il quotidiano londinese la strategia del governo giapponese sarebbe nei prossimi giorni quella di trovare una via “elegante” per cancellare i Giochi senza compromettere una possibile candidatura per l’edizione 2032.

Proprio ieri il presidente del CIO Bach aveva rilasciato un’intervista all’agenzia nipponica Kyodo nella quale aveva dichiarato. “Non esiste un piano B perché al momento non c’è motivo di dubitare che i Giochi cominceranno il 23 luglio 2021“.

