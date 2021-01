Biathlon, Simon concede il bis nella mass start di Anterselva regolando Oeberg in volata. Male Wierer, 17esima

La francese Julia Simon si prende di prepotenza la mass start di Anterselva (Italia), dove è in corso di svolgimento la settima tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon. La transalpina è riuscita, nonostante tre errori complessivi, ad avere la meglio in volata della svedese Hanna Oeberg (1), bissando così il successo ottenuto solamente sei giorni fa nel format sul tracciato di Oberhof.

Il finale della prova è stato davvero spettacolare, con cinque atlete trovatesi insieme dopo l’ultimo poligono a lottare per la vittoria. Sale ancora una volta sul podio l’austriaca Lisa Hauser (1), al quinto piazzamento nelle prime tre su sei gare del 2021, che ha ceduto qualche metro nel finale alla coppia di testa ma è riuscita ad avere la meglio della tedesca Franziska Preuss (1) e della ceca Marketa Davidova (1), giunta sul traguardo più staccata. Sesta posizione per la russa Svetlana Mironova, che dopo aver coperto i primi 15 bersagli si era guadagnata la possibilità di sparare da sola nel finale, trovando però due errori pesantissimi e terminando a 29″. Settima e ottava le due rivali norvegesi Marte Roeiseland (3) e Tiril Eckhoff (4), che continuano la piccola flessione delle ultime apparizioni e hanno terminato rispettivamente a 36″ e 43″ dalla testa.

Purtroppo gara da dimenticare per le due azzurre. Dorothea Wierer è incappata in una delle rare giornate storte al tiro, mancando complessivamente cinque bersagli e chiudendo 17esima a 1’44” dalla testa. Lisa Vittozzi è partita molto ad handicap con quattro errori nelle due serie a terra che hanno subito compromesso la sua prova, e neanche i due zeri trovati in piedi sono riusciti a modificare la situazione con una opaca 27esima posizione a 2’40”.

La cronaca

Si comincia con un piccolo colpo di scena, grazie a Preuss che si presenta alla partenza pochi secondi prima dello start che tuttavia avviene regolarmente anche per lei. Roeiseland e Eckhoff si mettono subito davanti a tirare ma Wierer resta nelle primissime posizioni senza patemi, a differenza di Vittozzi. Il ritmo non è dei più blandi e il gruppo si sfilaccia leggermente, tuttavia nessuna si stacca definitivamente. Zero rapido di Dorothea che vola via pulita con Hanna Oeberg, Roeiseland, Preuss, Herrmann e Hauser, mentre sbagliano Eckhoff e Simon. Due errori per Lisa che ancora una volta parte ad handicap in questo format, pagando già 58″.

Simon e Eckhoff decidono che è subito il momento di ricucire il divario, alzando il ritmo e recuperando immediatamente terreno. Wierer resta davanti e il gruppone si rialza nella fase centrale del secondo giro, permettendo alle inseguitrici di avvicinarsi prepotentemente. Davidova è rimasta da sola, staccata dal duo Eckhoff-Simon dopo aver sbagliato al primo poligono. In entrata alla seconda serie il margine delle prime è però ancora di 16″. Sbaglia purtroppo due volte Dorothea che sprofonda a 47″ dalla testa, anche Roeiseland e Herrmann finiscono nel giro di penalità mentre chi non sbaglia è Oeberg, che resta davanti in compagnia di Hauser e Preuss in particolare. Eckhoff con lo zero mentre Vittozzi ne manca purtroppo altri due e sprofonda.

Hauser e Oeberg si mettono davanti a tutte ma il ritmo non è elevatissimo, Wierer prova ad aumentare e rosicchia qualche secondo riportandosi a poco più di 30″, in compagnia di Tandrevold. Con due errori è in particolare Simon a esaltarsi e riportarsi di fatto sulle code di Herrmann e Roeiseland, mentre Eckhoff completa la sua rimonta e si riaggancia definitivamente al gruppetto di testa. La prima serie in piedi dice bene a Mironova e Preuss che provano a scappare insieme alle connazionali Pavlova e Hinz, sbaglia Oeberg che si riporta sulle code di Roeiseland (pulita) a 20″ dalla testa. Un errore anche per Hauser mentre Eckhoff ne manca due e paga 47″ dalla testa. Altro errore anche per Wierer che si trova 10″ alle sue spalle in 18esima posizione. Pulita invece Vittozzi che rimane tuttavia in coda al gruppo, in 27esima posizione.

Roeiseland in rimonta ma è l’unica, Hauser e Oeberg faticano invece molto e perdono tanto terreno in questa tornata. Eckhoff e Wierer rimangono sui distacchi pagati dopo la serie e dunque guadagnano qualcosa sulle atlete davanti. Mironova però se ne va da sola e rifila 10″ alle tre inseguitrici, con Roeiseland che lentamente si riaccoda. Davidova impone un buon ritmo da dietro aiutando Hauser e Hanna Oeberg, mentre Wierer rimane a poco meno di un minuto. Mironova prende i primi tre poi manca gli altri due, ma da dietro sbagliano anche le altre. Ne approfitta Oeberg con lo zero che esce con 3″ su Hauser e 8″ su Davidova, Simon e Preuss. Mironova a 16″ e dunque a una manciata dal podio, sbaglia ancora Eckhoff e invece continua a faticare Wierer che chiude con 5 errori complessivi e dovrà lottare per restare nelle 20.

Simon inserisce la settima e va a prendere le prime due, portandosi in testa e aiutando anche Preuss e Davidova nella rimonta. Di fatto sono in 5 insieme per la vittoria e il finale si preannuncia emozionante. Mironova e Roeiseland invece non riescono a rientrare e con ogni probabilità resteranno sesta e settima alla fine. Nella salita Simon resta davanti ma non c’è selezione fino agli ultimi metri, dove sono Preuss e Davidova a staccarsi leggermente. Oeberg e Hauser tallonano la francese ma l’austriaca cede qualche metro sulla salitella prima dell’entrata nello stadio. La feroce battaglia la vince ancora Simon, che bissa il successo di settimana scorsa. Roeiseland settima davanti a Eckhoff, Wierer chiude diciassettesima a 1’44”, Vittozzi 27esima a 2’40”.

Foto: La Presse