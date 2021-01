Biathlon, quando le prossime gare? Arriva Anterselva! Programma, orari e tv

Dal 21 al 24 gennaio la Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021 fa rotta verso Anterselva (Italia) per una tappa molto attesa in casa italiana. Ricordando il trionfale mondiale dell’anno passato, gli azzurri vorranno regalare grandi emozioni agli appassionati, anche se la questione Covid rappresenta una grande preoccupazione per tutti. La squadra azzurra sarà guidata da Dorothea Wierer, padrona di casa per eccellenza di questa prova, che ricorda con grande felicità i momenti vissuti nella rassegna iridata citata. “Doro”, in crescita di condizione dal punto di vista fisico, vorrà fare bene sulle nevi a lei tanto care.

Di seguito il programma completo:

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON – ANTERSELVA 2021

21 gennaio

14.15 15 km individuale femminile

22 gennaio

13.15 20 km individuale maschile

23 gennaio

13.10 12.5 km mass start femminile

15.05 Staffetta maschile

24 gennaio

12.45 Staffetta femminile

15.05 15 km mass start uomini

Il weekend ad Anterselva (Italia) sarà trasmesso in diretta tv da Eurosport, il cui palinsesto specifico sarà chiarito nei prossimi giorni. Indubbiamente, ci sarà la possibilità di seguire le gare in streaming su Eurosport Player, su Now Tv e, ove possibile, su DAZN. OA Sport vi fornirà le DIRETTE LIVE testuali delle gare in programma.

Foto: Lapresse