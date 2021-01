Biathlon oggi, 10 gennaio: orari, programma, tv, streaming, pettorali di partenza Staffette Oberhof

Giornata di staffetta alla Rennsteig Arena di Oberhof (Germania), sede della tappa di Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon. Alle 11.30 prenderà il via la prova della staffetta mista, nella quale l’Italia si presenterà con una formazione diversa da quella solita.

Al lancio ci sarà la giovane Irene Lardschneider che precederà Lisa Vittozzi. La sappadina, dopo la brutta prova della sprint (il cui risultato non le ha permesso di prendere parte all’inseguimento di ieri), vorrà riscattarsi e dare dei segnali diversi in seconda frazione. Sarà poi la volta dei due uomini, ovvero Thomas Bormolini e Dominik Windischi: il livignasco è apparso in buona condizione sulle nevi teutoniche e in staffetta darà il 100% come al solito, mentre la condizione dell’altoatesino è in crescita.

Alle 14.40, invece, ci sarà nella single mixed l’ormai collaudata coppia formata da Dorothea Wierer e da Lukas Hofer. Il duo, che verosimilmente sarà ai nastri di partenza dei Mondiali a Pokljuka (Slovenia), si testerà in questa prova di Coppa del Mondo, reduce dalla buona prestazione del World Team Challenge, kermesse che si è tenuta il 28 dicembre 2020 a Ruhpolding (Germania).

Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà affidata ad Eurosport Player ed Euvovision Sports Live, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su Now Tv e su DAZN. Di seguito il programma completo con l’orario della staffetta mista singola della Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon ad Oberhof (Germania).

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO OBERHOF I (10 GENNAIO)

Domenica 10 gennaio

ore 11.30 Staffetta mista

ore 14.40 Staffetta mista singola

Diretta tv su Eurosport 1

Diretta streaming su Eurosport Player, Now Tv ed Eurovision Sports Live. Ricordiamo che Eurosport è visibile anche su DAZN

Diretta live testuale su OA Sport

STARTLIST STAFFETTA MISTA COPPA DEL MONDO OBERHOF I

1 NOR – NORWAY

1-1 r TANDREVOLD Ingrid Landmark F

1-2 g ROEISELAND Marte Olsbu F

1-3 y DALE Johannes M

1-4 b LAEGREID Sturla Holm M

2 ITA – ITALY

2-1 r LARDSCHNEIDER Irene F

2-2 g VITTOZZI Lisa F

2-3 y BORMOLINI Thomas M

2-4 b WINDISCH Dominik M

3 FRA – FRANCE

3-1 r CHEVALIER-BOUCHET Anais F

3-2 g BRAISAZ-BOUCHET Justine F

3-3 y CLAUDE Fabien M

3-4 b FILLON MAILLET Quentin M

4 GER – GERMANY

4-1 r HINZ Vanessa F

4-2 g HERRMANN Denise F

4-3 y DOLL Benedikt M

4-4 b PEIFFER Arnd M

5 RUS – RUSSIA

5-1 r KAISHEVA Uliana F

5-2 g MIRONOVA Svetlana F

5-3 y LOGINOV Alexander M

5-4 b LATYPOV Eduard M

6 SWE – SWEDEN

6-1 r PERSSON Linn F

6-2 g OEBERG Elvira F

6-3 y NELIN Jesper M

6-4 b PONSILUOMA Martin M

7 CZE – CZECH REPUBLIC

7-1 r JISLOVA Jessica F

7-2 g DAVIDOVA Marketa F

7-3 y STVRTECKY Jakub M

7-4 b MORAVEC Ondrej M

8 AUT – AUSTRIA

8-1 r SCHWAIGER Julia F

8-2 g HAUSER Lisa Theresa F

8-3 y EDER Simon M

8-4 b LEITNER Felix M

9 SUI – SWITZERLAND

9-1 r GASPARIN Aita F

9-2 g GASPARIN Selina F

9-3 y WEGER Benjamin M

9-4 b FINELLO Jeremy M

10 USA – UNITED STATES

10-1 r EGAN Clare F

10-2 g REID Joanne F

10-3 y NORDGREN Leif M

10-4 b BROWN Jake M

11 FIN – FINLAND

11-1 r EDER Mari F

11-2 g MINKKINEN Suvi F

11-3 y HIIDENSALO Olli M

11-4 b SEPPALA Tero M

12 BLR – BELARUS

12-1 r ALIMBEKAVA Dzinara F

12-2 g KRUCHINKINA Elena F

12-3 y BOCHARNIKOV Sergey M

12-4 b SMOLSKI Anton M

13 CAN – CANADA

13-1 r MOSER Nadia F

13-2 g BANKES Megan F

13-3 y RUNNALLS Adam M

13-4 b GOW Scott M

14 POL – POLAND

14-1 r ZBYLUT Kinga F

14-2 g ZUK Kamila F

14-3 y GUZIK Grzegorz M

14-4 b NEDZA-KUBINIEC Andrzej M

15 EST – ESTONIA

15-1 r OJA Regina F

15-2 g TALIHAERM Johanna F

15-3 y ERMITS Kalev M

15-4 b HELDNA Robert M

16 SVK – SLOVAKIA

16-1 r FIALKOVA Ivona F

16-2 g FIALKOVA Paulina F

16-3 y HASILLA Tomas M

16-4 b SIMA Michal M

17 SLO – SLOVENIA

17-1 r KLEMENCIC Polona F

17-2 g ZADRAVEC Nina F

17-3 y TRSAN Rok M

17-4 b CISAR Alex M

18 UKR – UKRAINE

18-1 r BLASHKO Darya F

18-2 g DZHIMA Yuliia F

18-3 y PRYMA Artem M

18-4 b PIDRUCHNYI Dmytro M

19 LTU – LITHUANIA

19-1 r KOCERGINA Natalja F

19-2 g LESCINSKAITE Gabriele F

19-3 y DOMBROVSKI Karol M

19-4 b STROLIA Vytautas M

20 JPN – JAPAN

20-1 r TACHIZAKI Fuyuko F

20-2 g MAEDA Sari F

20-3 y TACHIZAKI Mikito M

20-4 b OZAKI Kosuke M

21 BUL – BULGARIA

21-1 r TODOROVA Milena F

21-2 g KADEVA Daniela F

21-3 y GERDZHIKOV Dimitar M

21-4 b ILIEV Vladimir M

22 KAZ – KAZAKHSTAN 8

22-1 r AKHATOVA Lyudmila F

22-2 g KONDRATYEVA Anastassiya F

22-3 y SIRIK Sergey M

22-4 b MUKHIN Alexandr M

23 LAT – LATVIA

23-1 r BENDIKA Baiba F

23-2 g BULINA Sanita F

23-3 y MISE Edgars M

23-4 b SLOTINS Roberts M

24 ROU – ROMANIA

24-1 r MARTON Eniko F

24-2 g COTRUS Ana Larisa F

24-3 y COLTEA George Marian M

24-4 b PUCHIANU Cornel M

STARTLIST STAFFETTA MISTA SINGOLA COPPA DEL MONDO OBERHOF I

1 FRA – FRANCE

1-1 r SIMON Julia F

1-2 g JACQUELIN Emilien M

2 NOR – NORWAY

2-1 r ECKHOFF Tiril F

2-2 g BOE Johannes Thingnes M

3 GER – GERMANY

3-1 r HETTICH Janina F

3-2 g LESSER Erik M

4 SWE – SWEDEN

4-1 r OEBERG Hanna F

4-2 g SAMUELSSON Sebastian M

5 EST – ESTONIA

5-1 r TOMINGAS Tuuli F

5-2 g ZAHKNA Rene M

6 AUT – AUSTRIA

6-1 r ZDOUC Dunja F

6-2 g KOMATZ David M

7 UKR – UKRAINE

7-1 r SEMERENKO Vita F

7-2 g DUDCHENKO Anton M

8 CAN – CANADA

8-1 r LUNDER Emma F

8-2 g GOW Christian M

9 SUI – SWITZERLAND

9-1 r CADURISCH Irene F

9-2 g STALDER Sebastian M

10 RUS – RUSSIA

10-1 r PAVLOVA Evgeniya F

10-2 g ELISEEV Matvey M

11 BLR – BELARUS

11-1 r SOLA Hanna F

11-2 g LABASTAU Mikita M

12 ITA – ITALY

12-1 r WIERER Dorothea F

12-2 g HOFER Lukas M

13 USA – UNITED STATES 5

13-1 r DUNKLEE Susan F

13-2 g DOHERTY Sean M

14 JPN – JAPAN

14-1 r HACHISUKA Asuka F

14-2 g KOBONOKI Tsukasa M

15 CZE – CZECH REPUBLIC

15-1 r PUSKARCIKOVA Eva F

15-2 g MIKYSKA Tomas M

16 POL – POLAND

16-1 r JAKIELA Joanna F

16-2 g SZCZUREK Lukasz M

17 KAZ – KAZAKHSTAN

17-1 r BELCHENKO Yelizaveta F

17-2 g KIREYEV Vladislav M

18 SLO – SLOVENIA

18-1 r VINDISAR Nika F

18-2 g DOVZAN Miha M

19 LAT – LATVIA 7

19-1 r BENDIKA Baiba F

19-2 g PATRIJUKS Aleksandrs M

20 SVK – SLOVAKIA

20-1 r SMERCIAKOVA Aneta F

20-2 g BALOGA Matej M

21 BUL – BULGARIA

21-1 r ZDRAVKOVA Maria F

21-2 g SINAPOV Anton M

22 LTU – LITHUANIA

22-1 r KOCERGINA Natalja F

22-2 g KAUKENAS Tomas M

23 ROU – ROMANIA

23-1 r MARTON Eniko F

23-2 g FLORE Raul Antonio M

24 BEL – BELGIUM

24-1 r LIE Lotte F

24-2 g CLAUDE Florent M

25 FIN – FINLAND

25-1 r LEHTONEN Venla F

25-2 g RANTA Jaakko M

26 CRO – CROATIA

26-1 r BLAZENIC Nika F

26-2 g CRNKOVIC Kresimir M

27 MDA – MOLDOVA

27-1 r GHILENKO Alla F

27-2 g MAGAZEEV Pavel M

