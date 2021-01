Biathlon, le pagelle di oggi: Eckhoff è la vera marziana ma Wierer è riuscita ancora una volta a zittire tutti

Terzo podio stagionale per Dorothea Wierer e il movimento italiano del biathlon in occasione della sprint che ha aperto il programma femminile della sesta tappa di Coppa del Mondo 2020-2021. In una prova dominata dalla solita norvegese Tiril Eckhoff, che al momento sembra davvero ingiocabile per tutte, l’azzurra ha risposto ancora presente e ha sfiorato anche un epocale successo. Conferma ad alti livelli per l’austriaca Lisa Theresa Hauser e rinascita, quantomeno sugli sci, per Lisa Vittozzi e la tedesca Denise Herrmann… Andiamo a vedere insieme le pagelle di questa giornata.

PAGELLE SPRINT FEMMINILE OBERHOF 2021 – BIATHLON

T. Eckhoff – 9: rivoluzionata dalle fondamenta al tiro, veloce e precisissima, una macchina imbattibile al momento. Inutile dire che se dovesse continuare su questo passo il discorso per la sfera di cristallo forse neanche si aprirebbe, contro tutte. Terza sprint consecutiva in sacca, solamente la sua testa la può fermare e anche quella pare abbia deciso che sia arrivata l’ora di vincere tutto.

D. Wierer – 10: nel format più difficile, contro ogni previsione, su un tracciato durissimo, dopo una prova oltremodo deludente settimana scorsa. E Dorothea estrae dal cappello un secondo posto magico che lascia tutti di stucco, con una sprint perfetta dal primo all’ultimo metro. Siamo al cospetto di una delle sportive italiane più forti di sempre e attenzione perché la condizione sta salendo rapidamente in vista dei Mondiali.

L. Hauser – 9: la sua crescita ha dell’incredibile ma è un bene per tutto il biathlon. Tiratrice sopraffina che ha imparato a sciare come si deve e adesso che ha trovato la gioia del podio non vuole più scendere. Tre gare consecutive così, a Oberhof, non capitano per caso.

J. Braisaz-Bouchet – 7: sostanzialmente mette sul piatto una sprint eccellente ma che alla fine non le vale neanche il podio. Rispetto alle premesse di qualche anno fa è indubbiamente calata nelle quotazioni, tuttavia sulla gara secca può sempre dire la sua.

H. Oeberg – 6: tenta in tutti i modi di restare aggrappata alla coppia di norvegesi, spara ancora col 90% ma che al momento non è sufficiente. Se vuole davvero provare a dare fastidio in ottica sfera di cristallo deve essere veramente infallibile e sfruttare ogni spiraglio, altrimenti è una battaglia che pare persa in partenza.

M. Roeiseland – 5: al momento la sfida interna norvegese la sta vedendo perdente, non solo sugli sci ma incredibilmente anche al tiro. A detta di chi scrive è ancora la favorita numero uno per portare a casa la Coppa ma è necessario ritrovare qualche soddisfazione per sbloccarsi soprattutto mentalmente e mettere pressione all’avversaria che, al contrario, è su una nuvola.

L. Vittozzi – 7: un sette di incoraggiamento perché questa è la vera Lisa sugli sci, per la prima volta quest’anno. Attenzione a Lisa che se mantiene questo passo può tornare ad essere una carta da medaglie, e da ori, anche ai prossimi Mondiali. Il potenziale non è mai stato in discussione e la prova odierna è da vedere sotto buon occhio nonostante il doppio errore.

D. Herrmann – 6: discorso simile a quello di Vittozzi. In ombra per tutto dicembre, fin qui la grandissima delusione della stagione. Ma si sta riprendendo pian piano e potrebbe arrivare a febbraio come la Herrmann che tutti ricordano.

I. Lardschneider – 4: è possibile che dopo gli errori a terra la gardenese si sia rialzata in quanto sicura di non poter più centrare la zona punti, perché il distacco sugli sci è elevatissimo anche per lei. Certo, due settimane a Oberhof sono massacranti ma forse proprio per questo è stato necessario non spremersi fino in fondo perché sabato c’è una staffetta da guidare. Certamente, in ogni caso, gara da dimenticare oggi.

