Il biathlon oggi, sabato 16 gennaio, vedrà proseguire la Coppa del Mondo 2020-2021 in Germania: ad Oberhof si sta tenendo la sesta tappa del circuito maggiore, scattata mercoledì con la 10 km sprint maschile, mentre oggi si disputerà la staffetta 4×6 km femminile. Questa la formazione azzurra al via: ad aprire le danze sarà Lisa Vittozzi, seguita in seconda frazione da Irene Lardschneider, poi in terza toccherà a Dorothea Wierer, infine chiusura affidata a Federica Sanfilippo. La staffetta 4×6 km femminile scatterà alle ore 14.45.

In pratica quartetto obbligato per l’Italia, che ad Oberhof II ha schierato quattro atlete nella sprint, mentre Wierer e Vittozzi domani saranno impegnate anche nella mass start. Le altre azzurre che si sono affacciate a turno nel circuito maggiore in stagione, sono impegnate ad Arber in IBU Cup. Se da una parte l’Italia non cambia elementi, né ordine delle frazioniste, in casa Norvegia fa molto piacere vedere in prima frazione Ingrid Landmark Tandrevold, a soli due giorni dal malore accusato nel corso della sprint e dovuto ad una fibrillazione atriale. Assieme a lei Ida Lien, Tiril Eckhoff e Marte Olsbu Roeiseland.

A provare a contendere la vittoria alle norvegesi sarà certamente la Svezia di Mona Brorsson, Linn Persson, Elvira Oeberg ed Hanna Oeberg, ma non sarà da sottovalutare neppure la Francia di Anais Bescond, Anais Chevalier, Justine Braisaz e Julia Simon. Un gradino sotto appaiono invece la Germania di Vanessa Hinz, Janina Hettich, Denise Herrmann e Franziska Preuss, e la Russia di Evgeniya Pavlova, Larisa Kuklina, Svetlana Mironova ed Uliana Kaisheva, due formazioni comunque pronte a cogliere un’eventuale occasione concessa dalle selezioni più forti.

Foto: LaPresse