L’Olimpia Milano chiude il suo girone d’andata in casa della Vanoli Cremona. Domani pomeriggio (palla a due alle ore 17.00) va in scena il recupero della quindicesima giornata della Serie A 2020-2021. Un match importantissimo soprattutto per i padroni di casa, che con una vittoria riuscirebbe a centrare una sorprendente qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia.

La Vanoli ha assolutamente bisogno di una vittoria, perchè con una sconfitta sarebbe Reggio Emilia l’ottava squadra a staccare il pass per la Coppa Italia. L’accesso alle Final Eight sarebbe il suggello di un inizio di stagione davvero eccezionale per Cremona, che ha sorpreso tantissimo dopo le difficoltà societarie, con l’iscrizione al campionato a rischio fino davvero all’ultimo giorno disponibile.

Servirà un’impresa alla Vanoli, perchè si trova di fronte la corazzata Milano. Un’Olimpia reduce da un momento davvero straordinario, con tre vittorie consecutive in Eurolega e quattro in campionato, compresa l’ultima davvero molto netta al Forum contro Reggio Emilia. Milano ha perso solamente con Brindisi in questa stagione in Serie A e punta ad allungare in classifica sulle dirette rivali, mettendo in ghiaccio già il primo posto al termine dell’andata.

Sono 25 i precedenti tra Cremona e Milano tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa. L’Olimpia comanda 21-4 e l’ultima sfida risale proprio alle Final Eight dello scorso anno, con il comodo successo di Milano. La Vanoli potrebbe vendicarsi, ma prima avrà bisogno di una grande partita domani.

Credit Ciamillo