Basket, Serie A 2020-2021: ufficiale il rinvio di Germani Brescia-Openjobmetis Varese a data da destinarsi

La Lega Basket ha annunciato ufficialmente il rinvio a data da destinarsi della sfida tra Germani Brescia e Openjobmetis Varese, valevole per la prima giornata di ritorno della regular season del campionato di Serie A 2020-2021 di pallacanestro maschile. La decisione è arrivata alla luce dell’evoluzione della situazione sanitaria legata al Covid-19 all’interno del gruppo squadra varesino, con la compagine biancorossa impossibilitata a schierare il numero minimo di giocatori necessari per disputare regolarmente il match.

Per Varese si tratta del terzo incontro rinviato consecutivo in campionato, dopo quelli contro Trieste (in trasferta) e Brindisi (in casa). Nei prossimi giorni sarà la stessa Lega Basket a comunicare le modalità di recupero della sfida con Brescia, nella speranza di un miglioramento della situazione in casa Openjobmetis. Attualmente, Brescia occupa la dodicesima posizione in classifica con un record di 5/9, mentre Varese è in fondo alla graduatoria con 3/9.

Credit: Ciamillo