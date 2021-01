Basket, Serie A: la Reyer Venezia vince di misura il derby contro Treviso, Milano la spunta a fatica con Pesaro

Sono stati quattro i match di Serie A 2020-2021 di basket che si sono tenuti nel tardo pomeriggio odierno. Ad aprire le danze è stata la sfida tra Reggio Emilia e Dinamo Sassari che si è conclusa con il successo, per 78-85, dei secondi. Gli isolani sono stati guidati al trionfo da uno straripante Miro Bilan autore di una doppia doppia da 22 punti e 14 rimbalzi. Ottime prestazioni anche per Jason Burnell ed Eimants Bendzius, i quali hanno segnato 15 punti a testa. Per gli emiliani il migliore in campo è stato un Filippo Baldi Rossi da 19 punti.

Torna a sorridere la Reyer Venezia che vince di misura, 86-88, il derby veneto con la De Longhi Treviso. Autentico MVP del match uno Stefano Tonut incontenibile che ha segnato la bellezza di 27 punti. Tra le file del sodalizio della Marca, invece, brilla un Christian Mekowulu da 18 punti. Trionfa, faticando, anche Milano che si impone per 97-93 contro la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. I meneghini hanno trovato 24 punti da Zach Leday, 22 da Shavon Shields e 18 in 19 minuti da Gigi Datome. Per i marchigiani, invece, risaltano i 23 punti della leggenda Carlos Delfino.

Può gioire, infine, dopo un match tiratissimo, l’attuale seconda in classifica, l’Happy Casa Brindisi, che supera, 74-73, la Dolomiti Energia Trentino. La decide D’Angelo Harrison con un tripla pesantissima a trenta secondi dal suono della sirena. Harrison, con 18 punti, è stato anche il miglior marcatore dei suoi e, come se non bastasse, ha anche catturato 13 rimbalzi e smazzato 5 assist.

