Basket femminile, Serie A1: Venezia non sbaglia un colpo, vincono anche Virtus Bologna e Ragusa

Nella giornata odierna si è disputato il quattordicesimo turno della Serie A1 di basket femminile 2020-2021. Prosegue la marcia inarrestabile di Venezia, mentre sugli altri campi vincono Virtus Bologna, Ragusa, San Martino di Lupari, Broni e Sassari. Andiamo a riepilogare quanto accaduto.

Venezia non conosce freni: il nettissimo 91-49 sul Geas Sesto San Giovanni vale la tredicesima vittoria in altrettante partite per le orogranata. Questo risultato così ampio è frutto di un secondo tempo dominato dalle venete: spiccano Gintare Petronyte e Beatrica Attura, rispettivamente a quota 17 e 15 punti. Tra le ospiti Costanza Verona (17 punti) è l’unica nota lieta. Continua l’inseguimento della Virtus Bologna che, dopo aver perso lo scontro diretto, si rialza subito superando Costa Masnaga per 82-65. Le V Nere, trascinate da una Brooque Christia Williams da 19 punti, si impongono grazie al parziale di 30-9 nel terzo periodo; alle lombarde non bastano i 16 punti della solita Matilde Villa.

Sesta vittoria consecutiva per la Passalacqua Ragusa, che espugna Empoli con il punteggio di 57-69. Dopo tre quarti di equilibrio totale le siciliane piazzando l’affondo decisivo nell’ultimo periodo: sugli scudi Nicole Romeo e Isabelle Harrison, rispettivamente a quota 17 e 16 punti. Tra le toscane, invece, la top scorer è Kamiah Regina Smalls, autrice di 16 punti. Successo sul filo di lana per San Martino di Lupari, che sbanca Lucca per 71-73 grazie al canestro di Francesca Pasa a 11” dalla sirena. Settimo ko di fila per la Gesam Gas e Luce, a cui non riesce la rimonta dopo il 6-20 del primo quarto. Spiccano i 21 punti di Jolene Anderson, mentre dall’altra parte ci sono i 15 punti di Linnae Chanel Harper.

Ritorna alla vittoria Broni, che si impone per 63-72 sul campo di Vigarano. Super prestazione di Marida Orazzo, che mette a referto 25 punti con 9/13 dal campo, mentre alle padrone di casa non bastano i 13 punti a testa di Macarena Rosset e Jatavia Tapley. Infine, successo corsaro anche per la Dinamo Sassari, che vince a Battipaglia per 72-94. Le sarde indirizzano il match già nel primo periodo: dominano Kennedy Burke (doppia doppia da 33 punti e 13 rimbalzi) e Sierra Calhoun (27 punti). Le campane rimangono ancora a secco nonostante i 22 punti di Paulina Hersler.

RISULTATI

Virtus Bologna-Costa Masnaga 82-65

Battipaglia-Dinamo Sassari 72-94

Empoli-Ragusa 57-69

Lucca-San Martino di Lupari 71-73

Vigarano-Broni 63-72

Umana Reyer Venezia-Geas Sesto San Giovanni 91-49

Credit: Ciamillo