Il CEO dell’Eurolega Jordi Bertomeu è tornato a parlare, durante una conferenza a Monaco, della querelle tra la competizione da lui rappresentata e la FIBA. La Federazione Internazionale della pallacanestro, infatti, ha stillato un calendario, per quanto concerne le nazionali, che è decisamente in contrasto con quello della massima lega continentale per club.

Queste le parole di Bertomeu riportate da Sportando: “Voglio dire, innanzitutto, che non c’è nessun conflitto con la FIBA. Semplicemente hanno avviato un progetto, le finestre per le nazionali, che è in contrasto con il nostro calendario e anche con quello NBA. Spero che in futuro si possa trovare un sistema che va bene per tutti, ma questo dipende dalla FIBA. Se credono che questo formato porti benefici, alle nazionali continueranno a proporlo. Io voglio sempre vedere i migliori in campo, non importa quale sia la manifestazione e, dunque, non posso essere a favore di un sistema, questo, che non lo consente”

Credit: Ciamillo