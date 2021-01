Basket femminile, Eurolega 2021: Schio ospita la bolla di ritorno, Famila a caccia dei quarti di finale

Tra martedì 19 e venerdì 22 gennaio l’Eurolega di basket femminile 2020-2021 planerà su Schio, dove il Famila sarà impegnato nella bolla di ritorno del girone C insieme a Ekaterinburg, Girona e Riga. Un appuntamento di grande prestigio, dunque, per l’unica rappresentante italiana della competizione, che si giocherà le proprie carte per arrivare ai quarti di finale.

La missione non è certamente delle più facili per il sodalizio veneto, che al momento occupa la terza posizione del raggruppamento e ha bisogno di grandi prestazioni per la qualificazione alla fase successiva. Nei match disputati a inizio dicembre in quel di Girona, Schio ha vinto di misura contro Riga ma si è dovuta arrendere a Ekaterinburg (in maniera netta) e Girona (con soli quattro punti di scarto): in seguito a questi risultati le campionesse d’Italia in carica hanno 2 punti, in una classifica dominata dalle russe (6, punteggio pieno) e che vede le spagnole al secondo posto (4 punti) e le lettoni come fanalino di coda (a zero).

La bolla di Schio comincerà domani e si prolungherà fino a venerdì, quando il Famila saprà se potrà proseguire o meno nel proprio cammino europeo. La prima partita (domani, ore 20.00) vedrà le venete opposte ad Ekaterinburg in un confronto sulla carta quasi impossibile, considerando anche che le russe hanno aggiunto al loro roster un elemento come Brittney Griner. Si preannunciano più alla portata e decisivi i match contro Riga (giovedì 21 dicembre, ore 20.00) e, soprattutto, contro Girona (venerdì 22 dicembre, ore 20.00): sarà proprio contro le spagnole che presumibilmente Schio si giocherà ogni possibilità di accedere ai quarti di finale. Ricordiamo che Pierre Vincent non avrà a disposizione Francesca Dotto, che sarà out per circa un mese.

Foto: fiba.basketball