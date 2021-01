Basket: Dinamo Sassari, va ko il crociato di capitan Devecchi

Come a non bastare tutti i problemi di infortuni vissuti nel corso della stagione, alla Dinamo Sassari ne giunge un altro, che riguarda il suo uomo simbolo, anche se in campo è ben meno protagonista di altri: capitan Giacomo Devecchi, per tutti Jack.

L’uomo che ha giurato fedeltà al Banco di Sardegna fin dal 2006 ha infatti riportato, nell’ultima partita di Basketball Champions League a Tenerife, la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, il che significa, in breve, stagione finita.

Devecchi era stato protagonista nell’andata con l’Iberostar, a rotazioni ridottissime assottigliatesi ancor di più a causa dell’infortunio che ha messo a lungo KO Vasa Pusica (ragion per cui è stato ingaggiato Toni Katic nel ruolo di play).

Sassari, in campionato, è attesa dalla trasferta di Pesaro di domenica prossima, mentre in Champions League deve battere il Galatasaray per avere la certezza matematica di passare il girone.

Credit: Ciamillo