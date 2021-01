Si recupererà martedì 19 gennaio alle ore 17:00 il match tra Vanoli Cremona e Olimpia A|X Armani Exchange Milano valido per la 15a giornata della Serie A 2020-2021 di basket. L’incontro non si è disputato ieri a causa dell’imponente nevicata scesa a Madrid, che ha impedito alla squadra di Ettore Messina di tornare in tempo utile dalla vittoriosa trasferta di Eurolega contro il Real.

La partita avrà valenza decisiva per le Final Eight di Coppa Italia (della quale è stata nel frattempo annunciata la sponsorizzazione Frecciarossa), dal momento che si conoscono sette qualificate su otto, di cui sei nei loro posizionamenti definitivi: prima Milano, seconda Brindisi, terza Sassari, quarta Virtus Bologna, quinta Venezia e sesta Pesaro. Al momento gli unici due accoppiamenti noti, sui lati distinti di tabellone, sono quelli tra V nere e Reyer e tra Dinamo e Victoria Libertas.

Se Cremona dovesse portare a casa l’incontro, si porterà comunque entro le prime otto: sarà settima se Varese batterà Trieste, che è già qualificata a prescindere da ogni risultato, nel recupero (ancora da stabilire la data, anche perché la situazione Covid-19 dell’Openjobmetis è in costante evoluzione), ottava in caso contrario. Una sconfitta, invece, manderebbe al Mediolanum Forum l’Unahotels Reggio Emilia da ottava, con l’Allianz settima. Va ricordato che le Final Eight 2021 si giocheranno nell’impianto di casa dell’Olimpia dall’11 al 14 febbraio.

Per Cremona questo incontro sarà immediatamente successivo a quello proprio contro Trieste di domenica 17 alle ore 15:00, mentre per Milano è a metà tra la sfida casalinga con Reggio Emilia, sempre il 17 ma a mezzogiorno, e quella di Eurolega di giovedì 21 alle 20:45 con il Bayern Monaco.

Credit: Ciamillo