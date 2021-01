Basket, Champions League 2021: la Fortitudo Bologna già eliminata ospita il Pinar Karsiyaka

Penultimo appuntamento della Basketball Champions League 2020-2021 per la Fortitudo Bologna, che domani sera (ore 20.30) ospiterà presso la Unipol Arena il Pinar Karsiyaka per la quinta giornata del girone F della competizione targata FIBA Europe.

Lo stato d’animo non è sicuramente dei migliori in casa Fortitudo dopo la sconfitta interna contro Trieste che ha pregiudicato definitivamente l’accesso alla Final Eight di Coppa Italia. L’avventura europea degli emiliani è stata decisamente negativa, come testimoniano le quattro sconfitte in altrettante partite che ne hanno sancito l’eliminazione con ben due turni di anticipo. Luca Dalmonte potrà comunque approfittare del match di domani sera per migliorare l’intesa e per dare spazio a coloro che finora sono stati impiegati meno: sarà infatti importante contenere il minutaggio dei titolari e concedere possibilità in più a coloro che, anche per via degli infortuni, recentemente hanno visto di meno il campo.

Il Pinar Karsiyaka è invece pienamente in lotta per la qualificazione agli ottavi di finale: i turchi hanno un bilancio di due vittorie e due ko, stesso record del Bilbao, mentre il Bamberg viaggia a punteggio pieno. All’andata, giocata una settimana fa, il Karsiyaka si è imposto per 80-69. Una buona notizia per la Effe è che, dopo la sfida di domani, avrà a disposizione due settimane per preparare il prossimo impegno: complice il turno di sosta alla prima giornata del girone di ritorno di Serie A, la Fortitudo tornerà infatti in campo solo il 24 gennaio a Varese, in uno scontro diretto di fondamentale importanza.

Credit: Ciamillo