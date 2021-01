Basket, Champions League 2020-2021: Sassari difende la seconda posizione nel match contro il Galatasaray

La Dinamo Sassari scenderà in campo domani alle ore 18.00 per il suo ultimo match della fase a gironi di Basketball Champions League 2020-2021. Gli avversari degli isolani saranno i turchi del Galatasaray. Questo incontro, per la Dinamo, è fondamentale, dato che in caso di successo staccherebbe automaticamente il pass per il prossimo turno.

Al contrario, però, se Sassari dovesse perdere, le cose si complicherebbero e non poco. Gli isolani, infatti, hanno la differenza canestri a sfavore nei confronti dei danesi dei Bakken Bears, sodalizio che si gioca la seconda piazza con gli isolani nel gruppo A. Se la Dinamo dovesse venire sconfitta, a quel punto dovrebbe incrociare le dita e sperare che i Bears perdano contro la prima della classe, gli spagnoli dell’Iberostar Tenerife, i quali sono già sicuri di accedere alla prossima fase con il primo seed.

La buona notizia, per Sassari, è che il Galatasaray è già automaticamente fuori dalla competizione e non dovrebbe giocare il match col coltello tra i denti. A questo, inoltre, va anche aggiunto il fatto che i turchi stanno vivendo una stagione da incubo. In campionato hanno vinto appena sei dei diciassette match disputati. In sostanza, la Dinamo dovrebbe davvero avere una serata storta per mettere a rischio la propria seconda posizione nel girone.

