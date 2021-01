Australian Open, quarantena e impossibilità di allenarsi. Caos assoluto, cosa sta succedendo?

I tennisti sono in quarantena in Australia, in attesa di prendere parte al primo Slam stagionale, ma non per tutti le cose procedono al meglio. Infatti sono tanti i giocatori posti in isolamento allo sbarco nel Paese oceanico dopo le positività registrate sui voli su cui erano presenti.

In pratica i giocatori in quarantena hanno comunque 5 ore d’aria al giorno per potersi allenare, ma non coloro che sono stati posti in isolamento, che non possono proprio uscire dalle loro camere d’albergo. Così questi atleti sono costretti a fare del lavoro individuale in camera per tenersi in allenamento, ma saranno certamente penalizzati rispetto ai colleghi in quarantena ‘semplice’.

L’organizzazione del torneo ha subito rilasciato delle note stampa per chiarire e delineare la situazione, ed il direttore dello Slam australiano, Craig Tiley, ha affermato: “Sappiamo che non immaginavate che la vostra preparazione sarebbe iniziata in questo modo, ma la nostra squadra è pronta a supportarvi e a farvi superare tutto questo. Ciò che dovete sapere ora è che non siete da soli e siamo qui per fornirvi tutto il supporto che vi serve“.

Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com