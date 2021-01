Australian Open 2021, Roger Federer ha rinunciato allo Slam a Melbourne per questioni familiari

Non vi sono dubbi che l’assenza di Roger Federer ai prossimi Australian Open si farà sentire. Il campione svizzero, 20 volte vincitore Slam, ha deciso di rinunciare. Mancherà dopo 23 apparizioni consecutive, di cui le prime due limitate al torneo Junior 1998 (semifinalista) e alle qualificazioni (non superate) del 1999. Da lì in poi, 21 presenze interrotte nel main draw e ben sei successi in bacheca, di cui l’ultimo nel 2018. “Ci auguriamo di rivederlo qui nel 2022“, il messaggio di Tennis Australia che spera ancora nel ritorno di uno degli idoli del tennis più conosciuti.

I motivi di questa rinuncia? Gran parte degli addetti ai lavori ha parlato di difficoltà nei tempi di recupero, dopo la doppia operazione al ginocchio del 2020. In realtà, le motivazioni potrebbero essere altre. A rivelare ciò è stato Andre Sa, direttore delle pubbliche relazioni tra i giocatori e il torneo australiano. A detta di Sa, infatti, la vera ragione per cui l’elvetico ha deciso di non partecipare riguardano la famiglia.

Come è noto, tutto il personale che andrà in Australia, in primis i giocatori, dovrà sottoporsi a una quarantena di 14 giorni. Un aspetto focale, come detto, nella decisione di Roger: “Ho parlato con lui un mese fa e aveva due opzioni. Essere in Australia e stare in quarantena con la famiglia oppure venire da solo. Nella prima opzione, il problema era che Mirka e i suoi figli non avrebbero potuto lasciare la loro stanza, a differenza sua per gli allenamenti. Da questo punto di vista la moglie non approvava l’idea. In secondo luogo, essere solo avrebbe voluto dire essere distante almeno cinque settimane dalla sua famiglia“, le parole di direttore delle pubbliche relazioni ad Ace BandSports.

E poi l’aggiunta importante, riferendosi a un dialogo con Federer: “Ho 39 anni, quattro bambini, 20 tornei dello Slam. Non è più tempo per stare lontano dalla mia famiglia più di cinque settimane“. Dalla testimonianza di Sa, quindi, pare emergere che il rossocrociato abbia voluto dare priorità agli affetti, visto anche il momento particolare che tutti stiamo vivendo a causa della pandemia Covid-19.

Foto: LaPresse