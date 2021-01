Tennis, Australian Open 2021: a Melbourne un massimo di 6 lucky loser. Sanzioni pesanti per chi viola le regole di quarantena

Sono stati rilasciati ulteriori dettagli circa le questioni legate alla quarantena degli Australian Open 2021, che occuperà tutta la seconda metà di gennaio prima di lasciare più liberi (sempre sotto rigido controllo) tutti coloro i quali saranno di scena nel primo Slam dell’anno.

In particolare, una nota del torneo (che si lega anche a Tennis Australia) indica come ogni violazione della quarantena possa costare fino a 20.000 dollari australiani e sanzioni penali in Australia.

Le violazioni possono anche portare a una tra le seguenti conseguenze: squalifica da tutti gli eventi (i vari tornei ATP e WTA a Melbourne, l’ATP Cup e lo Slam, per intenderci), la sottrazione del prize money, l’estensione della quarantena, l’isolamento in una stanza d’hotel decisa dal Governo dello Stato della Victoria, l’arresto e anche l’espulsione dal Paese. Ogni violazione di un membro del team, qualora presente, sarà considerata una violazione del singolo.

Un altro aspetto riguarda la questione tabellone principale-qualificazioni. I presenti nella lista degli alternates potranno entrare direttamente nello Slam australiano solo in caso di rinunce entro il 10 gennaio, dopodiché saranno i lucky loser a riempire i posti lasciati liberi. In particolare, saranno in sei quelli autorizzati a viaggiare in Australia. Se anche questi sei non bastassero, si darebbe la precedenza a giocatori presenti in Australia che abbiano perso, a scalare, nel terzo, secondo e primo turno delle qualificazioni. In questa lista ci si basa sulla classifica ATP del 4 gennaio (l’attuale ultima).

