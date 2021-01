Atp Cup 2021: date, orari, elenco partecipanti. Attesa per il sorteggio: Italia con Berrettini e Fognini

Dall’1 al 5 febbraio a Melbourne si svolgerà l’ATP Cup 2021. In questa edizioni le nazioni protagoniste saranno dodici, suddivise in quattro gironi da tre squadre. Le vincenti di ogni raggruppamento si qualificheranno per le semifinali. C’è attesa per il sorteggio, che si svolgerà nella notte tra giovedì e venerdì e che segnerà il futuro nella competizione dell’Italia. La squadra azzurra si presenta a Melbourne con ambizioni, vista la presenza di Matteo Berrettini e Fabio Fognini. A completare il quartetto ci saranno Simone Bolelli (impegnato quasi sicuramente in doppio) ed Andrea Vavassori.

Qui di seguito troverete il programma dell’ATP Cup 2021 e tutti i componenti delle varie nazionali. La manifestazione verrà trasmessa in diretta TV da SuperTennis. Non perdetevi le dirette scritte di OA Sport, in particolare dei match dell’Italia.

IL PROGRAMMA E GLI ORARI DELL’ATP CUP 2021

22 Gennaio: Sorteggio

1-3 Febbraio: Match della fase a gruppi con due sessioni (la prima a mezzanotte e la seconda alle 7.30)

4 Febbraio: Semifinali (a partire dalle 7.30)

5 Febbraio: Finale (a partire dalle 7.30)

LE NAZIONI PARTECIPANTI ALL’ATP CUP 2021

ITALIA: Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Simone Bolelli, Andrea Vavassori

SERBIA: Novak Djokovic, Dusan Lajovic, Filip Krajinovic, Nikola Cacic

SPAGNA: Rafael Nadal, Roberto Bautista Agut, Marcel Granollers, Pablo Carreno Busta

AUSTRIA: Dominic Thiem, Dennis Novak, Philipp Oswald, Tristan-Samuel Weissborn

RUSSIA: Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Aslan Karatsev, Evgeny Donskoy

GRECIA: Stefanos Tsitsipas, Michail Pervolarakis, Markos Kalovelonis, Petros Tsitsipas

GERMANIA: Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Kevin Krawietz, Andreas Mies

ARGENTINA: Diego Schwartzman, Guido Pella, Horacio Zeballos, Maximo Gonzalez

GIAPPONE: Kei Nishikori, Yoshihito Nishioka, Ben McLachlan, Toshihide Matsui

FRANCIA: Gael Monfils, Benoit Paire, Nicolas Mahut, Edouard Roger-Vasselin

CANADA: Denis Shapovalov, Milos Raonic, Peter Polansky, Steven Diez

AUSTRALIA: Alex de Minaur, John Millman, John Peers, Luke Saville

DOVE SEGUIRE L’ATP CUP 2021? DIRETTA TELEVISIVA E STREAMING

L’ATP Cup 2021 sarà in diretta su SuperTennis TV ed in streaming sul loro sito e sulla pagina Facebook del canale.

Non perdetevi le dirette testuali di OA Sport, che seguirà l’intera manifestazione con particolare attenzione ai match dell’Italia.

