ATP Antalya 2021: la entry-list e chi parteciperà. Matteo Berrettini, Fognini e ben 4 azzurri al via!

Il conto alla rovescia sta per terminare e la stagione 2021 del tennis è pronta per cominciare. Un’annata che, come la precedente, sarà accompagnata dalla paura del Covid-19. Inevitabilmente, infatti, la pandemia condizionerà l’organizzazione dei tornei e del calendario. Nel circuito ATP spetterà ai tornei di Antalya (Turchia) e di Delray Beach (Stati Uniti) dare il via alle danze e sul cemento turco la truppa italiana sarà ben rappresentata.

Saranno, infatti, quattro gli italiani al via. Il numeroso contingente del Bel Paese sarà guidato dal n.10 del mondo Matteo Berrettini, desideroso di iniziare col piglio giusto questa nuova avventura, dopo aver concluso non nel migliore dei modi il 2020 per diverse ragioni, molte delle quali legate a criticità fisiche. Aspetto che lo lega in qualche modo a Fabio Fognini, presente anch’egli in questo evento e reduce dall’operazione a entrambe le caviglie nella scorsa stagione e dalla positività al Coronavirus. Il ligure va a caccia di buone sensazioni in vista di quel che sarà a Melbourne, sede degli Australian Open (8-21 febbraio).

Australia che già è nell’orbita di Jannik Sinner. L’altoatesino, astro nascente del tennis italiano e internazionale, avrebbe dovuto esordire in questo torneo, ma poi ha preferito dare forfait per volare alla volta del territorio oceanico e iniziare il periodo di quarantena, caratterizzata tra l’altro da una settimana di allenamenti con il n.2 del mondo Rafael Nadal. Pertanto, gli altri due italiani ai nastri di partenza saranno Stefano Travaglia e Salvatore Caruso, entrambi in grande crescita nell’ultima annata e molto carichi. Ci sarebbe dovuto essere anche Marco Cecchinato, ma un po’ come Sinner anche il siciliano ha deciso di rinunciare.

Gli avversari più temibili saranno il belga David Goffin, ex top-10 ed attuale n.15. Un 2020 da dimenticare per il 30enne nativo di Liegi, che ha raccolto tante eliminazioni nei primi turni degli ATP, soffrendo anche la positività al Covid. Da osservare con attenzione poi l’australiano Alex de Minaur e il tedesco Jan-Lennard Struff, tennisti molto solidi e in grado di fare il colpaccio.

In chiave azzurra, bisognerà tener conto anche delle qualificazioni che prenderanno il via il 5 e termineranno il 6 gennaio e nelle quali saranno presenti Andrea Arnaboldi, Andrea Pellegrino e Andrea Vavassori.

GIOCATORI NEL TABELLONE PRINCIPALE – ATP ANTALYA 2021

Matteo Berrettini (ITA)

David Goffin (BEL)

Fabio Fognini (ITA)

Alex de Minaur (AUS)

Jan-Lennard Struff (GER)

Nikoloz Basilashvili (GEO)

Miomir Kecmanovic (SRB)

Alexander Bublik (RUS)

Laslo Djere (SRB)

Jiri Vesely (CZE)

Stefano Travaglia (ITA)

Jeremy Chardy (FRA)

Salvatore Caruso (ITA)

Egor Gerasimov (BLR)

Pierre-Hugues Herbert (FRA)

Emil Ruusuvuori (FIN)

Radu Albot (MDV)

Foto: Lapresse