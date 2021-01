L’atletica è pronta a ripartire. Mercoledì 27 gennaio, infatti, prenderà il via l’Udin Jump Development meeting internazionale indoor interamente dedicato al salto in alto. Ai nastri di partenza alcuni degli atleti più forti del panorama italiano e mondiale.

Tra le donne c’è grande attesa per vedere in pedana la vicecampionessa del mondo Yaroslava Mahuchikh, detentrice del record mondiale under 20 con 2,04. Tra le italiane curiosità per la prima uscita stagionale di Alessia Trost che fortunatamente ha sconfitto il Covid-19.

In gara anche la campionessa italiana indoor e all’aperto Elena Vallortigara. Sarà chiamata a confermare la crescita dello scorso anno Erika Furlani. Tra le giovani fari puntati sulla junior Idea Pieroni, capace di 1,90 al coperto nella stagione passata, Marta Morara campionessa italiana under 23, e Rebecca Pavan.

Per quanto concerna la gara maschile non è stato ancora reso noto il parterre dei partecipanti. Gli organizzatori hanno comunicato che sarà in gara il 23enne cubano Luis Enrique Zayas, quinto ai Mondiali di Doha.

Foto: Lapresse