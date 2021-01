Nuovo appuntamento con Athletics2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport. Ospite della puntata, il lieto ritorno di Alice Mangione, la giovanissima velocista italiana che, lo scorso agosto, ha conseguito l’importante traguardo del titolo italiano nei 400 metri, e con un tempo importantissimo.

“Sono molto soddisfatta della stagione del 2020 – dichiara Alice -, non mi aspettavo di vincere e soprattutto di scendere sotto i 53”. Spero sia l’inizio di un lungo percorso. Ora mi trovo a Formia, per un ritiro di quindici giorni. Ci alleniamo ‘in vista di’, perché al momento non sappiamo quando faremo gare. Forse, la prossima settimana farò indoor e sono molto curiosa di come andrà. Essere qui è un grande stimolo, con le altre atlete ci aiutiamo e sproniamo. Mi sto allenando, sono migliorata, anche a livello tecnico”.

Ma com’è la vita di un’atleta lontano dalla pista? Alice, al di fuori della pista, è studente di Scienze Motorie: “La vita lontano dalla pista non esiste, se non per poco. Dovevo laurearmi ad ottobre, ma discuterò la tesi a febbraio. Penso di proseguire con altri due anni di magistrale”. Di seguito, vi proponiamo la video intervista integrale.

LA VIDEO INTERVISTA AD ALICE MANGIONE