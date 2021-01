Arrampicata sportiva, Davide Manzoni e Tito Pozzoli alla guida delle selezioni azzurre

Il primo Consiglio Federale della FASI del 2021, tenuto l’8 gennaio, ha visto la riorganizzazione delle Squadre Nazionali di arrampicata sportiva: le selezioni azzurre Senior, Giovanile e Paraclimbing saranno guidate dal DS Davide Manzoni e il DT Tito Pozzoli.

Entrambi erano alla guida della Nazionale Giovanile, ed ora il loro modello organizzativo verrà utilizzato in tutte le selezioni dell’Italia. Il loro mandato non si fermerà alle Olimpiadi di Tokyo, ormai prossime, ma si estenderà per tutto il quadriennio che porterà a Parigi 2024.

Scattato inoltre il piano di sviluppo delle altre selezioni azzurre, per consentire a tutti gli atleti di interesse nazionale di confrontarsi ad alto livello per guardare con fiducia ai Giochi che si terranno in Francia, dove saranno in palio non due ma quattro medaglie d’oro.

Foto: Shutterstock