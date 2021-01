Comincia ufficialmente questa notte, a partire dalle ore 3 italiane di venerdì 15 gennaio, il Round Robin della Prada Cup 2021. Il golfo di Hauraki sarà il teatro del torneo di selezione tra gli sfidanti che stabilirà il nome dell’avversario di Emirates Team New Zealand nel Match dell’America’s Cup 2021, 36ma edizione del trofeo sportivo più antico al mondo. L’Italia punta tutto su Luna Rossa Prada Pirelli, Challenger of Record, pronta a sfidare gli statunitensi di American Magic ed i britannici di Ineos Team UK per provare a raggiungere le Finali di Coppa America.

Chi è il team favorito per la vittoria finale della Prada Cup? Secondo i book-makers italiani, American Magic sembrerebbe leggermente avvantaggiato rispetto alle altre due formazioni presenti nelle Challenger Series. Il trionfo conclusivo di Patriot (barca statunitense) viene quotato a 1.80 da Sisal e a 2.10 da Eurobet, mentre Luna Rossa è data rispettivamente a 2.50 e 2.75. Più defilata in sede di presentazione Britannia, infatti il successo finale di Ineos è quotato a 6 da Sisal e a 3.50 da Eurobet. Vedremo se queste indicazioni verranno confermate dalle prime regate della fase a gironi oppure se i valori in campo si riveleranno completamente ribaltati rispetto alle previsioni della vigilia.

Foto: Press Luna Rossa