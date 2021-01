MetService, il quotato servizio meteo neozelandese, ha reso note le sue previsioni per il weekend del 15-17 gennaio. E gli appassionati di vela hanno subito prestato attenzione perché nel fine settimana andranno in scena le regate del primo round robin della Prada Cup, la kermesse che designerà lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Luna Rossa si prepara a battagliare con i britannici di Ineos Uk e gli statunitensi di American Magic, ma quali sono le previsioni meteo in vista delle regate nella baia di Auckland?

Il meteorologo Mmathapelo Makgabutlane parla di un eccellente inizio di fine settimana: venerdì soleggiato, con brezze marine nel pomeriggio locale (le regate scattano alle ore 15.00 neozelandesi, le 03.00 di notte italiane) e temperature ben al di sopra della media stagionale (si parla di 31 °C, ricordiamo che nell’emisfero australe sono in piena estate). Dunque condizioni ideali per i primi due match race: Ineos Uk vs American Magic, Luna Rossa vs Ineos Uk. Situazione simile anche per sabato, quando ci sarà un nuovo doppio incrocio tra le tre squadre. Attenzione, però, alle previsioni per domenica.

Un fronte nuvoloso sembrerebbe muoversi dall’Isola del Nord e dovrebbe giungere ad Auckland proprio domenica mattina. Si parla dunque di rischio pioggia, di breve durata ma molto intensa. Bisognerà vedere se questa perturbazione permetterà di scendere effettivamente in acqua oppure se ci sarà uno stravolgimento del programma. E il vento? Si parla di 10-12 nodi, ma su questo aspetto bisogna andare cauti e vedere effettivamente cosa succederà a ridosso dell’evento. Sarà una variante determinante e decisiva per le sorti dell’evento, muterà anche in base al campo di regata che verrà scelto.

Foto: ufficio stampa Luna Rossa