A che velocità va Luna Rossa? Che punte è in grado di toccare l’imbarcazione italiana e a quando riesce a sfrecciare sull’acqua? Queste sono alcune delle domande più ricorrenti tra gli appassionati che si apprestano a seguire con grande interesse la America’s Cup, il trofeo sportivo più antico al mondo. L’imbarcazione italiana affronterà Inoes Uk e American Magic nella Prada Cup, l’obiettivo è quello di conquistare il trofeo per poi andare a fronteggiare Team New Zealand nelle regate che assegneranno la vecchia brocca.

Si incomincia venerdì 15 gennaio, ma ovviamente si è già visto qualcosa durante le World Series di gennaio e le regate di preparazione delle ultime settimane. Luna Rossa sembra essere in ottima foma, il suo AC75 con foil pare essere bene sul pezzo ed è pronto per l’intensa sfida nella baia di Auckland. Ma quale è la velocità di Luna Rossa? Con le giuste condizioni di vento queste imbarcazioni sono dei veri e propri fulmini. Si parla di boline con velocità sull’acqua a 33-34 nodi e Vmg (velocità di avanzamento ideale verso la boa) di 27-28 nodi, praticamente tre volte la velocità del vento reale. I lati di poppa vengono affrontati con punte di 49 nodi (probabilmente si supereranno i 50 alla prima regata con venti al limite massimo del consentito).

Cosa sono i nodi? L’unità di misura della velocità quando si è in ambiente marino. La possiamo convertire in km/h, giusto per essere compresi anche da chi è poco avvezzo alla vela e rendere un’idea della velocità di queste imbarcazioni: 1 nodo equivale a 1,852 km/h. Dunque i 50 nodi citati equivalgono a ben 92,6 km/h.

Foto: ufficio stampa Luna Rossa