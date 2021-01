Prosegue il conto alla rovescia in vista dell’inizio della Prada Cup, che andrà in scena a partire da venerdì 15 gennaio nella baia di Auckland con le prime regate di Round Robin tra i Challenger. Il torneo di selezione tra gli sfidanti, valevole per la qualificazione alle Finali della 36ma America’s Cup, sarà caratterizzato in pratica da una prima fase a gironi ed in seguito da un breve tabellone a eliminazione diretta che stabilirà il nome del team che andrà ad affrontare i padroni di casa di Emirates Team New Zealand dal 6 marzo nel 36° Match di Coppa America, il trofeo sportivo più antico al mondo.

La vela è però uno sport all’aperto e le condizioni meteo possono anche modificare o stravolgere l’andamento ed il calendario della competizione. Esiste infatti un range di vento in cui gli AC75 potranno gareggiare, compreso tra i 6,5 e 21 nodi nel corso dei Round Robin e della semifinale di Prada Cup, mentre da quel momento in poi si regaterà regolarmente fino ad un massimo di 23 nodi (per la finale di Prada Cup e per l’America’s Cup). Nel caso in cui non dovessero sussistere le condizioni necessarie, il programma slitterebbe in avanti utilizzando una o più giornate di riserva già previste in calendario.

Per quanto riguarda la fase a gironi della Prada Cup, che si dovrebbe svolgere nei weekend (da venerdì a domenica) 15-17 e 22-24 febbraio, le eventuali giornate di riserva da utilizzare in caso di necessità sono fissate all’inizio della settimana successiva (lunedì e martedì), quindi il 18-19 ed il 25-26 febbraio. Due reserve days programmati anche al termine della semifinale, mentre per la finale della Challenger Series sono previste addirittura un massimo di quattro giornate aggiuntive per completare le regate necessarie. Gli organizzatori si sono garantiti un ampio margine di sicurezza anche per l’America’s Cup, con la bellezza di sette giornate di riserva a disposizione (9 marzo e poi dal 16 al 21) in caso di emergenza.

Foto: Press Luna Rossa