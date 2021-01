12 Ore del Golfo 2021, Valentino Rossi e Luca Marini in quarta posizione nelle prime prove libere

Sarà il 9 gennaio il giorno nel quale assisteremo alla 12 Ore del Golfo, che di fatto darà il via al calendario dell’Endurance nel Motorsport. Solitamente prevista a chiosa del sempre ricco programma, in questo caso quanto avvenuto a livello mondiale per la pandemia Covid-19 ha obbligato gli organizzatori a prendere le dovute contromisure.

In via del tutto eccezionale, infatti, la gara si terrà sul circuito di Sakhir, in Bahrain, invece che nella consueta Abu Dhabi. Ci saranno Valentino Rossi e Luca Marini che condivideranno ancora la speciale Ferrari 488 GT3 del Monster VR46 Kessel con l’inseparabile Alessio “Uccio” Salucci. Giova ricordare che l’equipaggio, nell’edizione passata, aveva stupito concludendo in terza posizione nella classifica generale e aggiudicandosi la graduatoria della classe GT3 Pro-Am.

Ebbene, quest’oggi si sono tenute le prime prove libere e l’equipaggio capeggiato da Valentino ha concluso con il quarto tempo (2’01″851), nell’ordine dei crono guidato dalla McLaren 720S GT3 del 2 Seas Motorsport, con l’equipaggio Edward Jones, Lewis Williamson e Dylan Pereira (2’07″792). A completare il quadro della top-3 la Ferrari 488 GT3 del Kessel Racing con Alessandro Cutrera, Leonardo Maria Del Vecchio, Marco Frezza e Nicola Cadei (2’01″192) e l’altra McLaren 720S GT3 dell’Inception Racing with Optimum con Brendan Iribe, Oliver Millroy, Nick Moss e Joseph Osborne (2’01″817).

Foto: Valerio Origo