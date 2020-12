Volley, svelato il calendario internazionale 2021-2024. Due Olimpiadi e un Mondiali: date e programma

La FIVB ha svelato il calendario del volley per il prossimo quadriennio. Sono state svelate le date (anche se non precise) di tutti gli eventi più importanti del periodo che va dal 2021 al 2024, caratterizzato da ben due Olimpiadi (Tokyo 2021 e Parigi 2024) e dai Mondiali 2022, oltre che dalle varie rassegne continentali.

Si sono finalmente definiti dei paletti per cui i giocatori hanno lottato a lungo: la stagione dei clun è adattata al calendario delle competizioni per Nazionali; le Finali delle Coppe continentali sono fissate ogni anno nell’ultima settimana della stagione riservata ai campionati nazionali, al terrmine dei quali si giocherà la Nations League. Gli Europei (e le altre rassegne continentali) previsti per il 2021 e il 2023 si svolgeranno tra agosto e settembre, prima le donne e poi gli uomini.

I Mondiali 2022 sono previsti tra agosto e settembre, anche in questo caso giocheranno prima le ragazze. I tornei di qualificazione alle Olimpiadi occuperanno una finestra di 10 giorni (per evento), si partirà nella seconda metà di settembre 2023. I Mondiali per Club saranno sempre a dicembre, tutti gli anni. Di seguito il calendario internazionale completo di volley per il 2021-2024:

Foto: FIVB