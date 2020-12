Calendario Volley 2021: le date di tutti gli eventi. Olimpiadi protagoniste, spiccano anche Nations League ed Europei

Quello che sta per iniziare sarà un anno intensissimo per la pallavolo. Il 2021 si preannuncia estremamente ricco per il volley e il calendario è affollato di eventi che ci terranno compagnia per una stagione con i fiocchi. L’emergenza sanitaria ha stravolto le nostre esistenze nel 2020 e ha rivoluzionato tutti gli appuntamenti, portanto anche al rinvio di dodici mesi delle Olimpiadi.

I Giochi saranno grandissimi protagonisti proprio nel prossimo anno: sarà Tokyo a ospitare la rassegna a cinque cerchi dal 23 luglio all’8 settembre, in palio le preziosissime medaglie. L’Italia si presenterà in Giappone con grandissime ambizioni: la Nazionale femminile ha tutte le carte in regola per puntare al bersaglio grosso sfidando Serbia e Cina, mentre gli uomini saranno i classici outsider e proveranno a salire sul podio.

Prima delle Olimpiadi, però, ci sarà modo di rodarsi con la Nations League: tra maggio e giugno spazio alla fase preliminare, poi toccherà alle Final Six che si giocheranno dal 23 al 27 giugno tra Torino (maschile) e Cina (femminile). A chiudere la stagione saranno gli Europei, le cui date precise devono ancora essere definite. Le due rassegne continentali andranno comunque in scena tra la seconda metà di agosto e il mese di settembre. Ovviamente non soltanto Nazionali ma anche Club, con i vari campionati e Coppe Europee. Di seguito il calendario completo, con tutti gli eventi e le date della stagione di volley 2021.

CALENDARIO VOLLEY 2021: TUTTE LE DATE E GLI EVENTI

Date da definire (seconda metà dell’anno) VOLLEY Mondiale per Club (maschile/femminile) Sede da definire Date da definire (seconda metà dell’anno) VOLLEY Supercoppa Italiana (maschile/femminile) Sede da definire 23-24 gennaio VOLLEY Coppa Italia (femminile) – Final Four Sede da definire (Italia) 30-31 gennaio VOLLEY Coppa Italia (maschile) – Final Four Bologna (Italia) 23 marzo VOLLEY CEV Cup (maschile) – Finale Sede da definire 23 marzo VOLLEY CEV Cup (femminile) – Finale Sede da definire 24 marzo VOLLEY Challenge Cup (maschile) – Finale Sede da definire 24 marzo VOLLEY Challenge Cup (femminile) – Finale Sede da definire Aprile/Maggio (date da definire) VOLLEY Finale Scudetto (maschile) Varie sedi (Italia) Aprile/Maggio (date da definire) VOLLEY Finale Scudetto (femminile) Varie sedi (Italia) 1° maggio VOLLEY Champions League (maschile) – Finale Sede da definire 1° maggio VOLLEY Champions League (femminile) – Finale Sede da definire 11 maggio – 10 giugno VOLLEY Nations League (femminile) – Fase preliminare Varie sedi 14 maggio – 13 giugno VOLLEY Nations League (maschile) – Fase preliminare Varie sedi 23-27 giugno VOLLEY Nations League (maschile) – Final Six Torino (Italia) 23-27 giugno VOLLEY Nations League (femminile) – Final Six Cina (sede da definire) 23 luglio – 8 agosto VOLLEY Olimpiadi Tokyo (Giappone) Agosto/Settembre (date da definire) VOLLEY Europei (maschili) Repubblica Ceca/Finlandia/Estonia/Polonia Agosto/Settembre (date da definire) VOLLEY Europei (femminili) Serbia/Croazia/Romania/Bulgaria

Foto: CEV