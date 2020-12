Volley, SuperLega: Piacenza travolge Cisterna e sale al quarto posto

Piacenza ha sconfitto Cisterna per 3-0 (25-21; 25-19; 25-17) nel match valido per la 14ma giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Oggi pomeriggio era in programma soltanto questa partita in un turno caratterizzato da due rinvii per Covid-19 e dai posticipi di domani in cui saranno coinvolte Civitanova, Perugia e Trento.

Gli emiliani si sono imposti senza particolari patemi d’animo tra le mura amiche e hanno così collezionato il quarto successo nelle ultime sei uscite, salendo momentaneamente al quarto posto in classifica (un punto di vantaggio su Milano, che ha però giocato un incontro in meno). I Lupi, ora a una sola lunghezza di distacco da Vibo Valentia (anche i calabresi hanno un incontro in meno), hanno giocato una bella pallavolo e hanno inflitto la decima sconfitta stagionale al fanalino di coda (i laziali sono a -2 da Ravenna, ma i romagnoli hanno giocato due partite in meno).

Senza l’infortunato opposto Georg Grozer, a mettersi in evidenza sono gli attaccanti Michal Finger (18 punti per il neo-acquisto) e Aaron Russell (14), da segnalare anche i 4 muti di Seyed Mousavi. Agli ospiti non sono bastate le discrete prove di Giulio Sabbi (11) e Luigi Randazzo (10).

Foto LM/LPS/Daniele Ricci